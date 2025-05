clearvise AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

Unternehmen: clearvise AG

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 2,90.

Zusammenfassung:

clearvise hat Q1-Zahlen vorgelegt, die deutlich unter den Vorjahreswerten lagen und unterhalb unserer Schätzungen blieben. Der Umsatz ging um 10% J/J auf EUR9,2 Mio. zurück und das bereinigte EBITDA fiel um 22% auf EUR7,2 Mio. Der wesentliche Grund dafür waren schwache Windbedingungen. Dies führte zu einem Rückgang der Stromerzeugung um 9% J/J auf 105 GWh. Wir lassen unsere Jahresschätzungen unverändert, da das schwache Q1 noch durch ein starkes Q4 ausgeglichen werden kann. Mit der Inbetriebnahme des französischen Solarparks Chassiecq (36 MW) hat clearvise ihr operatives Grünstromportfolio auf 352 MW erweitert. Nach dem jüngst gemeldeten Kauf eines deutschen Agri-PV-Projekts (17 MW) erwarten wir den Baubeginn für den Sommer und den Netzanschluss bis Anfang 2026. Trotz des schwachen Starts ins Jahr hat clearvise ihre Guidance bestätigt. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR2,90. Das Unternehmen bleibt mit einer ca. 20% unter dem Eigenkapitalbuchwert liegenden Marktkapitalisierung sehr attraktiv bewertet. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung. Aufwärtspotenzial: ca. 70%.

First Berlin Equity Research has published a research update on clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 2.90 price target.



Abstract:

clearvise presented Q1 figures that were significantly below the previous year's figures and below our forecast. Sales declined by 10% y/y to EUR9.2m, and adjusted EBITDA fell by 22% to EUR7.2m, due mainly to weak wind conditions. This led to a drop in electricity generation by 9% y/y to 105 GWh. We are leaving our annual forecasts unchanged, as the weak Q1 can still be offset by a strong Q4. With the commissioning of the French solar park Chassiecq (36 MW), clearvise has expanded its operational green power portfolio to 352 MW. Following the recently announced purchase of a German Agri-PV project (17 MW), we expect construction to start in the summer and grid connection by early 2026. Despite the weak start to the year, clearvise has confirmed guidance. An updated DCF model yields an unchanged EUR2.90 price target. The company remains very attractively valued with a market capitalization of around 20% below its book value. We confirm our Buy recommendation. Upside: ca. 70%.



Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2,2000Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 3,0000Euro was eine Bandbreite von +16,28 %/+74,42 % bedeutet.



