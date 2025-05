Bahnbrechendes Urteil im Fall UniImmo Wohnen ZBI - Anlegerin erhält Ihre Investition zurück

Berlin-Schönefeld (ots) - Hammer-Urteil aus Stuttgart! Eine Anlegerin aus

Baden-Württemberg bekommt ihre komplette Investition in den Fonds UniImmo Wohnen

ZBI zurück - weil ihre Bank sie falsch beraten hat! Das hat das Landgericht

Stuttgart am 15. Mai 2025 entschieden.



Die Klägerin hatte 5.000 Euro in den als "risikoarm" angepriesenen

Immobilienfonds gesteckt - empfohlen von der Volksbank Böblingen. Doch nach der

Sonderbewertung im Juni 2024 verlor der Fonds von einem Tag auf den anderen

massiv an Wert, die Anlegerin stand mit einem großen Verlust da.





"Das ist ein starkes Zeichen für alle betroffenen Anleger, die ähnlich falsch

beraten wurden. Der Weg ist nun frei für tausende weitere Klagen.", sagt

Rechtsanwalt Claus Goldenstein (http://www.ra-goldenstein.de) , dessen Kanzlei

das Urteil für die betroffene Mandantin erstritten hat.



Das Gericht stellte fest, dass die Bank die Klägerin falsch beraten hat. Obwohl

diese sicherheitsorientiert war und keinerlei Erfahrung mit Fonds oder

Zertifikaten hatte, empfahl die Bank ein Anlagepaket mit Produkten verschiedener

Risikoklassen - darunter auch der offene Immobilienfonds UniImmo Wohnen ZBI.

Besonders kritisch: Die Bank vermittelte den Eindruck, dieser Fonds sei ähnlich

sicher wie ein Festgeld, da er in die niedrigsten Risikoklasse eingestuft wurde.

Das Gericht bewertete dies als klaren Verstoß gegen die Beratungspflicht. Ein

offener Immobilienfonds sei, unabhängig von der Marktlage, Schwankungen

unterworfen und daher nicht mit einer sicheren Festgeldanlage vergleichbar.



Bereits im Februar hatte das Landgericht Nürnberg-Fürth geurteilt, dass die

Risikoeinstufung des Fonds viel zu niedrig war (Az.: 4 HK O 5879/24). Jetzt

kommt der nächste rechtliche Dämpfer für die Branche.



"Dieses Urteil könnte den Damm brechen. Wir erwarten eine Klagewelle - viele

Anleger haben gute Chancen auf Schadenersatz", so Goldenstein

(http://www.ra-goldenstein.de) .



