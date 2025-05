Arctech präsentierte auf der Intersolar Europe 2025 das umfangreichste Portfolio auf Basis von „Tracker+"- und „Green Power+"-Plattformen

MÜNCHEN, 15. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Arctech, der weltweit führende Anbieter von Solarnachführungs-, Gestell- und Energiespeicherlösungen, hat auf der Intersolar Europe 2025 mit der Präsentation seines innovativen und umfassenden Portfolios, das auf den Plattformen „Tracker+"- und „Green Power+" basiert, einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Dieses Portfolio umfasst Solartracker, intelligente PV-Reinigungsroboter, Batterie-Energiespeichersysteme (BESS), gebäudeintegrierte Photovoltaik-Fassadenpaneele (BIPV), Balkon-Photovoltaikanlagen und andere innovative Lösungen, die alle darauf ausgerichtet sind, die Verbreitung erneuerbarer Energien in Europa und darüber hinaus zu beschleunigen.

Im Mittelpunkt des Messestandes von Arctech standen die einachsigen Nachführsysteme SkyLine II und SkySmart II, die über einen Mehrpunkt-Antriebsmechanismus für hohe Stabilität, Verwindungssteifigkeit und KI-optimierte Stromerzeugung verfügen. Diese Lösungen wurden entwickelt, um den extremen Wetterbedingungen in Europa standzuhalten, und können die Energieerzeugung optimieren und die Kapitalrendite steigern, um den strengen Projektanforderungen der Region gerecht zu werden.

Der Kabel-Tracker revolutioniert die Installation von Solaranlagen durch sein räumliches Kabelnetz-Windwiderstandssystem (taifunsicher bis 56 m/s), seine 35 m langen Einfeldkonstruktion (60 % weniger Fundamente) und seinen drahtlosen Mehrpunktantrieb mit einer Präzision von ±60°. Seine patentierte Vierkabelstruktur und selbstausgleichenden Gleitverbindungen optimieren die Lastverteilung, während eine KI-Cloud-Plattform die Überwachung von Spannung, Vibrationen und Energie in Echtzeit ermöglicht. Entwickelt für extreme Umgebungen (-40°C bis 60°C), passt sich das System nahtlos an Hänge, Bergbaugruben, Wüsten und Wasseroberflächen an (Agrar-Photovoltaik, schwimmende PV), wodurch die Kosten für Geländeanpassungen dank 10 m Bodenfreiheit reduziert werden. Durch die Kombination aus Langlebigkeit, Anpassungsfähigkeit und intelligentem Betrieb und Wartung bietet es unübertroffene Zuverlässigkeit für komplexe, groß angelegte Solarprojekte. Der Kabel-Tracker ist zudem mit den Reinigungsrobotern von Arctech ausgestattet.