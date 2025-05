Merck - Aktie im Rampenlicht - 15.05.2025

Merck ist ein globales Wissenschafts- und Technologieunternehmen, das in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials tätig ist. Es bietet innovative Medikamente und biotechnologische Produkte an. Mit einer starken Marktstellung und globaler Präsenz konkurriert es mit Bayer, Roche und Novartis. Mercks Alleinstellungsmerkmale sind seine Innovationskraft und das breite Produktportfolio.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Merck mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -9,21 % hinnehmen.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,47 % geändert.

ROUNDUP 2/Wechselkurse und Zoll-Unsicherheit: Merck rudert mit Prognose zurück DARMSTADT - Der Pharma- und Technologiekonzern Merck KGaA hat im ersten Quartal mehr umgesetzt und verdient, senkt aber seine Prognose für das laufende Jahr. Das Dax …

