Börsenstart USA - 15.05. - US Tech 100 schwach -0,47 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 41.881,65 PKT und fällt um -0,36 %.

Top-Werte: Cisco Systems +1,82 %, Verizon Communications +1,73 %, Coca-Cola +1,62 %, Visa (A) +1,58 %, IBM +1,54 %

Flop-Werte: Unitedhealth Group -17,05 %, Walmart -4,06 %, Amazon -2,45 %, NVIDIA -2,17 %, 3M -1,36 %

Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:55) bei 21.209,33 PKT und fällt um -0,47 %.

Top-Werte: Automatic Data Processing +2,36 %, American Electric Power +2,28 %, Xcel Energy +2,24 %, T-Mobile US +1,89 %, Cisco Systems +1,82 %

Flop-Werte: Diamondback Energy -4,29 %, Arm Holdings -3,91 %, The Trade Desk Registered (A) -3,77 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) -3,29 %, Tesla -3,22 %

Der S&P 500 steht bei 5.875,20 PKT und verliert bisher -0,25 %.

Top-Werte: Deere +5,19 %, CME Group Registered (A) +2,48 %, Automatic Data Processing +2,36 %, American Electric Power +2,28 %, Xcel Energy +2,24 %

Flop-Werte: Unitedhealth Group -17,05 %, Humana -5,66 %, Molina Healthcare -4,30 %, Diamondback Energy -4,29 %, Walmart -4,06 %