Was wollen Einkäufer wirklich? - FACTUREE-Studie zeigt Erwartungen an die digitale Beschaffung auf Was erwarten Einkäufer von der modernen Beschaffung? Und welche Rolle spielt Digital Procurement für sie? Eine aktuelle repräsentative Marktforschungsstudie, die von FACTUREE beauftragt wurde, zeigt, dass das Vertrauen in digitale Fertigungspartner …