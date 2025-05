S&P 500: Ist das der Beginn einer unglaublichen Rallye?

Wenn die Geschichte als Orientierung dient, dürften die Aktien im kommenden Jahr deutliche Gewinne verzeichnen. Denn im Schnitt stieg der S&P 500 in den 250 Handelstagen nach einer so starken 25-Tage-Rallye um etwa 30 Prozent. Darunter waren auch zwei Fälle, in denen der Index um mehr als 40 Prozent zulegte, 2009 und 2020.

Hintergrund: In dieser Woche vereinbarten China und die USA, die Abgaben für 90 Tage zu reduzieren, während beide Länder an einem umfassenderen Handelsabkommen arbeiten.

Im bisherigen Wochenverlauf legten der S&P 500 und der Nasdaq Composite um 4 Prozent beziehungsweise 6,8 Prozent zu. Auch der Dow Jones Industrial Average stieg um fast 2 Prozent. Die Rallye dieser Woche bringt den S&P 500 nur noch gut 4 Prozent unter sein Allzeithoch vom Februar.

"Was für eine Wendung, selbst für diesen Markt", schreibt Tom Essaye vom The Sevens Report. "Vor einem Monat war die wirtschaftliche Perspektive von Stagflation geprägt, und für die Aktien sah es nach einem verlorenen Jahrzehnt aus, ähnlich wie in den 1970er Jahren und zwischen 2001 und 2009. Aber wie sehr haben sich die Dinge verändert."

Essaye mahnte jedoch zur Vorsicht: "Es gibt noch viele Unsicherheiten, die nicht einfach vom Tisch gewischt werden sollten."

Selbst auf seinem Tagestief von etwa 5.872 Punkten lag der Index deutlich über einem wichtigen Bereich, den Jason Hunter, Leiter der technischen Strategie bei JPMorgan, identifiziert hatte. In einer Kundenmitteilung am späten Dienstag schrieb er, dass sich der US-Markt offenbar aus einem "schwarzen Loch" befreit habe und nun langsam weiter steigen könnte.

"Wenn die Geschichte ein Anhaltspunkt ist, markierte die bullische Kurslücke des S&P 500-Index an den kritischen Widerstandsniveaus bei 5.750–5.785 Punkten den Übergang zurück in ein Niedrigvolatilitäts-Rallye-Regime", so Hunter. Die "bullische Kurslücke" bezieht sich auf den scharf ansteigenden Eröffnungswert des Index am Montag.

"Solange wir keine eindeutige Verlangsamung des Trends sehen, keine kurzfristige Top-Formation oder Schlagzeilen, die das erneuerte bullische Marktgefühl untergraben, halten wir den Bereich von 6.125 bis 6.170 Punkten als potenzielle Zielzone nach oben für realistisch", erklärte er.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

