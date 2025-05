Alvarez & Marsal / Aktuelle Analyse zeigt: PE-Fonds mit starkem ...

Börsennotierte Private-Equity-Fonds (PE-Fonds) mit einem starken ESG-Ansatz erzielen laut einer aktuellen Analyse des globalen Beratungsunternehmens Alvarez & Marsal (https://www.alvarezandmarsal.com/) (A&M) eine überdurchschnittliche finanzielle Performance. Um das Wertschöpfungspotenzial von ESG zu messen, wurden in der Studie die Ergebnisse von 16 börsennotierten PE-Fonds mit einem Vermögen von 6,3 Billionen US-Dollar und rund 1.800 Portfoliounternehmen bewertet.

PE-Fonds mit einem starken ESG-Fokus haben seit 2020 ihre schlechten bewerteten Mitbewerber um insgesamt 77 % übertroffen und gleichzeitig wettbewerbsfähige interne Renditen erzielt. Auch die Transaktionswerte waren höher: Bei Portfoliounternehmen, die über ESG berichteten, stiegen die Transaktionswerte um insgesamt 45 %. Darüber hinaus stiegen die Umsatzmultiplikatoren um durchschnittlich 30 %.



Die Ergebnisse deuten auf einen Zusammenhang zwischen der ESG-Performance und der Unternehmensbewertung hin. Dies unterstreicht die bedeutende Chance für PE-Fonds, durch ESG-Initiativen zusätzlichen Wert zu schaffen - insbesondere da das typische Exit-Fenster von drei bis fünf Jahren mit dem Nachhaltigkeitsmeilenstein 2030 zusammenfällt. Trotz des positiven Zusammenhangs mit der Bewertung veröffentlichten nur 21 % der rund 1.800 PE-finanzierten Unternehmen in der Studie ESG-Berichte, was deutlichen Raum für Verbesserungen signalisiert. Der Umfang der ESG-Offenlegungen variiert je nach Branche erheblich.



"Wir sehen einen direkten Zusammenhang zwischen der ESG-Ausrichtung eines Unternehmens und einer niedrigeren Risikobewertung", sagt Will Rhode (https://ur l.us.m.mimecastprotect.com/s/4rrDCQW7E3s61XpB5fMixfGarkh?domain=alvarezandmarsal .com) , EMEA ESG Lead bei Alvarez & Marsal. "Fonds und Unternehmen haben daher einen starken Anreiz, sich frühzeitig auf ESG-positive Maßnahmen zu konzentrieren, insbesondere angesichts der Beschleunigung der Nachhaltigkeitsagenda bis zum Meilensteinjahr 2030."



Donal Fitzgibbon (https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/donal-fitzgibbon) , Senior Director bei A&M, fügt hinzu: "PE-Fonds mit einer starken ESG-Performance, die ihre Portfoliounternehmen zur Berichterstattung ermutigen, erzielen mit größerer Wahrscheinlichkeit gute Finanzergebnisse - was sich in ihren Bewertungen widerspiegelt."



A&M hat fünf wichtige strategische Hebel für die ESG-gesteuerte Wertschöpfung identifiziert. Dazu gehören Dekarbonisierung und Energiemanagement, die Neuausrichtung der Lieferkette, ESG-orientierte Beschaffung, die Optimierung der Infrastruktur für Transport und Logistik sowie verbesserte Recycling- und Abfallmanagementpraktiken.



Über Alvarez & Marsal



Alvarez & Marsal (https://www.alvarezandmarsal.com/de/global-locations/germany) wurde 1983 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen für professionelle Dienstleistungen. Das Unternehmen ist bekannt für seine Führungsqualität, sein engagiertes, ergebnisorientiertes Handeln - Leadership, Action, Results und bietet Beratungs-, Leistungsverbesserungs- und Turnaround-Management-Services an. Alvarez & Marsal liefert praktische Lösungen für die individuellen Herausforderungen seiner Kunden. Mit seinem weltweiten Netzwerk von erfahrenen Mitarbeitern, erstklassigen Beratern sowie Experten mit langjähriger Erfahrung in Aufsichtsbehörden und Industrieunternehmen unterstützt Alvarez & Marsal Unternehmen, Vorstände, Private-Equity-Unternehmen, Anwaltskanzleien und Regierungsbehörden dabei, ihre Transformation voranzutreiben, Risiken zu minimieren und in jeder Wachstumsphase Mehrwert zu schaffen.



Weitere Details über die Analyse von A&M und ihre Ergebnisse erhalten sie hier (https://www.alvarezandmarsal.com/insights/how-to-create-value-from-esg) .

