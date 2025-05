Intalight(TM) erhält das CE-Zeichen für seine progressive DREAM OCT(TM) Swept-Source-Bildgebung

San Jose, Kalifornien und Shanghai (ots/PRNewswire) - Intalight(TM) (https://c21

2.net/c/link/?t=0&l=de&o=4426460-1&h=658317636&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Fli

nk%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4426460-1%26h%3D790224368%26u%3Dhttps%253A%252F%252

Fwww.intalight.com%252F%26a%3DIntalight%25E2%2584%25A2&a=Intalight%E2%84%A2) ,

ein Unternehmen, das fortschrittliche Technologien für die Augenheilkunde

entwickelt und führend auf dem Gebiet der optischen Kohärenztomographie (OCT)

ist, gab heute bekannt, dass es die CE-Kennzeichnung für seine DREAM OCT(TM) (ht

tps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4426460-1&h=3410602176&u=https%3A%2F%2Fc212.ne

t%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4426460-1%26h%3D4144834145%26u%3Dhttps%25

3A%252F%252Fintalight.com%252Findex.php%252Fdream-oct%252F%26a%3DDREAM%2BOCT%25E

2%2584%25A2&a=DREAM+OCT%E2%84%A2) Plattform erhalten hat.



Die CE-Kennzeichnung gilt als Genehmigung der Europäischen Union (EU) für die

Vermarktung von DREAM OCT, der neuesten Version von OCT. DREAM steht für: Deep

-Tiefe Bildgebungstiefe, Rapid - Schnelle Abtastgeschwindigkeit, Extensive -

Großer Scanbereich, Accurate - Genaue Ergebnisse und Multimodal - Multimodale

Bildgebungsmöglichkeiten. Die Bildgebungsplattform liefert die hochwertigsten

OCT-Bilder, die derzeit auf dem Markt sind.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Intalight ist unglaublich stolz darauf, die CE-Zulassung in Europa für unserenDREAM OCT zu erhalten", sagte der Vorsitzende und Gründer von Intalight, ShawnPeng. "Dieser Erfolg ermöglicht es uns, Augenärzte in Europa mit modernsterTechnologie zu versorgen, die bessere Ergebnisse für ihre Patienten liefert."DREAM OCT ist in der Lage, ein ultraweites Feld mit einem einzigen Scanabzudecken, der ein 130°-OCTA-Bild liefert. Die 12-mm-Super-Tiefenscanfunktionvon DREAM OCT(TM) mit Swept-Source-Technologie ermöglicht eine hervorragendeBildgebung der Aderhaut und Netzhaut sowie eines großen Teils desGlaskörperraums. Die Supertiefen-Scanfunktion für den vorderen Bereich erreicht16,2 mm (in Luft), wodurch der gesamte vordere Bereich von der Hornhaut bis zumvorderen Teil des Glaskörpers in nur einem Scan gescannt werden kann. Dielängere Wellenlänge ermöglicht eine bessere Durchdringung von Trübungen in derLinse oder im Glaskörper."In den letzten Jahren haben wir von Augenärzten und Optikern erfahren, dass sieeine Lösung benötigen, mit der sie Bildgebungsaufgaben schnell, präzise undumfassend erledigen können", sagt Bing Li, Geschäftsführer und Mitbegründer vonIntalight. "DREAM OCT bietet ein umfassendes Spektrum an Bildgebungsverfahrenfür die anspruchsvollsten klinischen und wissenschaftlichen Anwendungen imBereich der Netzhaut und übertrifft alle anderen von Fachärzten bekannten