Exklusive Lofts in der alten Lederfabrik - Wohnen mit Zukunft, Rendite und Ostseecharme (FOTO)

Die Stadt Barth: Der neue Geheimtipp an der Ostsee





Barth, idyllisch gelegen am Barther Bodden und in direkter Nähe zur HalbinselFischland Darß Zingst, ist eine der aufstrebenden Regionen im NordenDeutschlands. Was viele noch nicht wissen: Die charmante Kleinstadt vereintmaritimes Flair, geschichtsträchtige Architektur und eine wachsendeLebensqualität zu einem der vielversprechendsten Wohn- und Investitionsstandortean der Ostsee. Kein Wunder also, dass Fuchsberger & Voigt Immobilien(https://www.fvimmobilien.de/) gerade hier ihr neues Herzensprojekt realisieren.Ein Projekt mit Seele: Die alte Lederfabrik wird neu gedachtInmitten dieser Atmosphäre entsteht etwas Besonderes: Die alte Lederfabrik vonBarth (https://www.stadt-barth.de/) wird zu neuem Leben erweckt und zwar in Formexklusiver Lofts. Die Fabrik aus dem 19. Jahrhundert steht sinnbildlich für dieindustrielle Geschichte der Stadt und wird nun in modernen Wohnraum umgewandelt,der sowohl durch Qualität als auch durch Ästhetik besticht. Große Fenster,offene Grundrisse, hohe Decken, Ziegelwände und Stahlträger bleiben erhaltenkombiniert mit modernster Wohnqualität.Loftleben mit Geschichte und PerspektiveStellen Sie sich vor: Sie öffnen am Morgen die bodentiefen Fenster Ihreslichtdurchfluteten Lofts, atmen die salzige Ostseeluft und blicken über dasglitzernde Wasser des Barther Boddens. Was sich wie ein Urlaub anfühlt, kannhier zum Alltag werden oder zur Kapitalanlage mit Zukunft. Die großzügigen Loftseignen sich ideal für Eigennutzer mit Anspruch, aber auch als Ferienwohnung oderZweitwohnsitz mit Wertsteigerungspotenzial.Warum Barth? Warum jetzt?Barth verbindet wie kaum ein anderer Ort historische Substanz mitZukunftschancen. Kulturveranstaltungen, eine lebendige Altstadt, der Stadthafen,neue Infrastrukturen und die Nähe zu Traumstränden machen den Standort sospannend. Anders als in überlaufenen Ostseeorten wie Zingst oder Kühlungsbornbewahrt Barth seine Ursprünglichkeit ein Vorteil für Kapitalanleger undMenschen, die das Echte suchen.Kapitalanlage mit Weitblick: Steuerlich attraktiv und nachhaltigDie Umwandlung der historischen Lederfabrik in hochwertige Lofts ist nicht nurarchitektonisch ein Highlight, sie eröffnet auch steuerlich interessantePerspektiven. Käufer, insbesondere Kapitalanleger, profitieren vonAbschreibungsmöglichkeiten nach § 7i, 7h (Eigennutzung 10 f) des aktuellen