e.optimum setzt auf PPA / Innovative Strategien für nachhaltigen Energiebezug (FOTO)

Offenburg (ots) - In den letzten zwölf Monaten hat e.optimum, der bundesweit

tätige Energieversorger mit Sitz im südbadischen Offenburg, seine Aktivitäten im

Bereich der Power Purchase Agreements (PPA) deutlich intensiviert. Ziel ist es,

die Energiewende voranzutreiben und einen nachhaltigen und zukunftsweisenden

Energiebezug zu fördern. Durch eine Optimierung der Beschaffungsstrategie

integriert e.optimum nun auch verstärkt den Bezug von elektrischer Energie aus

erneuerbaren Quellen, anstatt wie bisher ausschließlich aus der herkömmlichen

Energiehandelsschiene.



Mehr als zehn Prozent des gesamten Absatzportfolios von e.optimum, was etwa 300

Gigawattstunden pro Jahr entspricht, stammen nun aus nationalen Photovoltaik-

sowie Wind-Onshore-Projekten. Diese Anpassung der Beschaffungsstrategie

reduziert den bisherigen Strombezug aus fossiler Erzeugung und ermöglicht es den

Kunden von e.optimum, indirekt von PPA-Strom aus erneuerbaren Quellen zu

profitieren, ohne selbst in komplexe Verhandlungen mit Versorger und Erzeuger

treten zu müssen. Das Unternehmen vereinfacht somit für seine Kunden die

Komplexität der Beschaffungs- und Liefermodelle am Energiemarkt.





Neben dem ökologischen Aspekt bietet der Bezug von Energie über PPAs auch

finanzielle Vorteile. Aufgrund der naturbedingten Schwankungen in der

Energieerzeugung können PPA-Strompreise bis zu 20 Prozent unter den üblichen

Preisen der Terminmarktprodukte liegen. "Dank der strategischen Nutzung von

Power Purchase Agreements können wir unseren Kunden eine kosteneffiziente und

nachhaltige Energieversorgung bieten, die den Anforderungen des modernen Marktes

gerecht wird," erklärt Boris Käser, Vorstandsvorsitzender von e.optimum. Um von

diesen Begünstigungen zu profitieren, müssen sich Verbraucher bewusst für ein

variables Preismodell und somit ein flexibles Bezugsmodell entscheiden, das in

dieser Form relativ einzigartig am Markt ist. Das e.optimum-Modell erfüllt diese

Voraussetzungen und die erzielten Preisvorteile gibt das Unternehmen direkt an

seine Kunden weiter.



Ein weiterer Vorteil des innovativen Ansatzes von e.optimum im Vergleich zu

klassischen Corporate PPAs liegt in der Kombination aus kurzfristigem

Spotmarktbezug und mittel- bis langfristigen Terminmarktprodukten. Diese

Vorgehensweise schützt Kunden in Zeiten von Dunkelflauten, in denen der Bezug

aus reinen Wind- oder PV-PPAs keine echte Absicherung gegen hohe Spotmarktpreise

bietet. In einer auf der Unternehmenshomepage verfügbaren Podcast-Folge erklärt

Philipp Huber, der Leiter des Portfoliomanagements, ausführlich die Bedeutung

dieser Absicherung. Zusätzlich profitieren Kunden mit einem Anteil am Spotmarkt

von saisonalen Preisvorteilen und sogar von Negativpreisen.



Mit diesem innovativen Ansatz erschließt sich e.optimum zudem eine neue

Vorlieferantenstruktur auf der Direktvermarkter-Seite und nutzt die zunehmende

Liquidität in diesem Marktsegment. Diese strategische Entscheidung unterstreicht

das Engagement von e.optimum für eine nachhaltige, zuverlässige und

kosteneffiziente Energieversorgung und leistet einen wichtigen Beitrag zur

Energiewende.



Pressekontakt:



Barbara Toma

Leitung Marketing

mailto:barbara.toma@eoptimum.de

Tel. 0800 503 532 712

e.optimum AG - Beim Alten Ausbesserungswerk 2a - 77654 Offenburg



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/159121/6034907

OTS: e.optimum AG