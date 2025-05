Umweltminister Schneider will sozialen Klimaschutz

BERLIN (dpa-AFX) - Der neue Bundesumweltminister Carsten Schneider von der SPD will Umwelt- und Klimaschutz sozialverträglich gestalten. "Ich werde besonders allerdings auch die soziale Frage im Blick behalten", sagte er bei der Vorstellung seines Regierungsprogramms im Bundestag. "Das ist in der Vergangenheit, man sieht es an der Polarisierung der Gesellschaft, nicht immer gut gelungen."

Schneider verwies auf den Koalitionsvertrag, wonach Sprünge beim geplanten Anstieg des CO2-Preises, der Heizen und Tanken teurer macht, vermieden werden sollen. Die Einnahmen aus dem Preis sollten "zurückgegeben werden, um Menschen mit kleinen oder mittleren Einkommen bei der Transformation zu unterstützen", sagte er.