Microsoft-Aktie: Citi ist bullish und hebt das Kursziel

Microsoft ist laut der US-Großbank Citi auf dem besten Weg, seine bereits starke Performance im Jahr 2025 weiter auszubauen. Die Analysten heben ihr Kursziel deutlich von 480 auf 540 US-Dollar je Aktie an – das entspricht einem Kurspotenzial von rund 19 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch. Das Buy-Rating für die Aktie bleibt bestehen. Seit Jahresbeginn konnte Microsoft bereits 7 Prozent zulegen.

Citi-Analyst Tyler Radke lobte vor allem die über den Erwartungen liegenden Quartalszahlen, die hohe Kosteneffizienz sowie die stark verbesserte Performance der Cloud-Sparte Azure.

Ein weiteres positives Signal für die Aktie laut Analyst: Microsoft kündigte am Dienstag an, rund 6.000 Stellen abzubauen, was etwa 3 Prozent der Belegschaft entspricht. Die damit verbundenen Einsparungen könnten seiner Einschätzung nach über 1 Milliarde US-Dollar im Geschäftsjahr 2026 betragen und steigende Abschreibungs- sowie Investitionskosten kompensieren.

"Das zeigt für uns eine durchdachte operative Effizienz", so Radke. "Wir gehen davon aus, dass ein Teil der Einsparungen gezielt in Forschung und Entwicklung fließt – vor allem in zentrale KI-Initiativen."

Nach den robusten Ergebnissen im dritten Quartal und der Entspannung beim Zollstreit revidiert Citi auch seine Wachstumserwartungen nach oben: "Microsoft ist dank seiner führenden Position im Bereich Generative AI (GenAI) bei Unternehmenskunden weniger anfällig für Marktschwankungen", heißt es. Besonders das Azure-Geschäft dürfte laut Radke ab dem Geschäftsjahr 2026 wieder auf einen Wachstumskurs von über 30 Prozent zurückkehren.

Laut LSEG-Daten bewerten aktuell 56 von 63 Analysten die Microsoft-Aktie mit Buy oder Strong Buy. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 502,29 US-Dollar – ein Aufwärtspotenzial von rund 11 Prozent. Das höchste Kursziel liegt sogar bei 650 US-Dollar.

Und würde man laut tipranks.com Tyler Radkes Empfehlungen eins zu eins übernehmen und jede Position ein Jahr lang halten, wären 52,69 Prozent der Transaktionen profitabel – bei einer durchschnittlichen Rendite von 6,4 Prozent pro Bewertung.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 406,5EUR auf Tradegate (15. Mai 2025, 17:34 Uhr) gehandelt.

