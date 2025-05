Unitedhealth im freien Fall - Hiobsbotschaft auf Hiobsbotschaft

Sal-Paradise schrieb heute 08:44

Was immer hier am Ende herauskommt, könnte niemand sagen, es würde ihm mit dieser Aktie langweilig. Natürlich wären Fake-News möglich, was aber das Problem noch deutlicher werden lässt. UNH ist schon einmal wegen Betrug angezeigt worden und wäre deshalb ein tolles "Opfer" für so eine Fake-Kampagne. Da liefen in früheren Jahren einige deftige Szenarien ab, die dann eben dazu führen, dass Anleger die um diese alten Storys wissen, sofort in einer Art Deja-Vu die Reißleine ziehen. Ich selbst werde jetzt erst einmal zuwarten, da Handlungen in unübersichtlichen Situationen meist keine gute Idee sind. Der Stock ist jetzt so tief unten angekommen und hat ja trotz allem eine immense Wichtigkeit in den USA, dass ich da durchaus die Geduld aufbringe, hier noch ein wenig zuzuwarten, bis sich der Rauch auflöst, um zu sehen, was an Realität am Ende übrigbleiben wird, um dann mit diesem Wissen eventuell eine Handlung ableiten zu können.



Sollte sich die Meldung tatsächlich als Fake entpuppen, sollten sich SEC und US-Behörden zeitnah Gedanken über Abwehrmechanismen gegen diese "Kopier-Berichterstattung" machen, wie man so etwas eindämmen oder gar verhindern kann. Da werden in Sekunden kopierte Meldungen in die Welt gejagt, die nicht wirklich überprüft sind, womit ich eine offizielle Stellungnahmen einer damit zuständigen US-Behörde meine. Sollten andererseits "Papers" auftauchen, die beweisen, dass die GF von diesen Dingen wusste, wird`s richtig deftig und an dieser Stelle wäre wohl auch der Punkt erreicht, wo ich selbst abschenke und das Geld an einer anderen, vertrauenswürdigeren Stelle investieren würde. Da können wir jetzt nur hoffen, dass hier alle aktiven Mitspieler so zeitnah wie möglich kommunizieren, was denn nun wirklich ist.