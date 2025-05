Deutsche Indizes im Aufwind: DAX, MDAX und TecDAX glänzen, SDAX schwächelt

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen die großen Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet ein Plus von 0,92% und steht aktuell bei 23.705,81 Punkten. Der MDAX, der die mittelgroßen Unternehmen abbildet, zeigt mit einem Anstieg von 1,37% auf 29.847,91 Punkte eine noch stärkere Performance. Im Gegensatz dazu muss der SDAX, der kleinere Unternehmen umfasst, einen Rückgang hinnehmen. Er verliert 0,47% und notiert bei 16.535,51 Punkten. Der TecDAX, der sich auf Technologieunternehmen konzentriert, kann hingegen mit einem Plus von 1,11% auf 3.822,30 Punkte überzeugen. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen positive Vorzeichen. Der Dow Jones Industrial Average steigt um 0,34% und erreicht 42.173,27 Punkte. Der S&P 500, der die 500 größten börsennotierten US-Unternehmen umfasst, legt um 0,30% zu und steht bei 5.907,44 Punkten. Insgesamt zeigen die heutigen Entwicklungen, dass insbesondere die deutschen Indizes DAX, MDAX und TecDAX von einer positiven Marktstimmung profitieren, während der SDAX leichte Verluste hinnehmen muss.Die US-amerikanischen Indizes Dow Jones und S&P 500 verzeichnen ebenfalls moderate Gewinne.Die DAX-Spitzenreiter sind Rheinmetall mit einem Anstieg von 5.21%, gefolgt von Bayer, das um 3.00% zulegte, und Deutsche Telekom , die um 2.75% stieg.Im Gegensatz dazu verzeichnete die Commerzbank einen Rückgang von -2.10%, während BMW um -5.78% fiel. Merck hatte mit einem Minus von -6.34% den größten Verlust unter den DAX-Werten.Im MDAX führt HENSOLDT mit einem beeindruckenden Anstieg von 8.91%, gefolgt von Talanx mit 5.43% und RENK Group, die um 5.31% zulegte.Die Flopwerte im MDAX sind AIXTRON mit -2.17%, TRATON, das um -4.70% fiel, und ThyssenKrupp, das mit einem Rückgang von -12.17% den größten Verlust verzeichnete.Im SDAX sticht Borussia Dortmund mit einem Anstieg von 7.35% hervor, gefolgt von Secunet Security Networks mit 7.16% und SMA Solar Technology, die um 3.02% zulegte.Die Flopwerte im SDAX sind Energiekontor mit -5.62%, thyssenkrupp nucera, das um -6.77% fiel, und Dermapharm Holding mit einem Rückgang von -7.46%.Im TecDAX führt HENSOLDT erneut mit 8.91%, gefolgt von Draegerwerk mit 2.81% und Deutsche Telekom, die um 2.75% zulegte.Die TecDAX-Flopwerte sind Sartorius Vz. mit -1.29%, Infineon Technologies mit -2.00% und AIXTRON, das um -2.17% fiel.Im Dow Jones sind Cisco Systems mit einem Anstieg von 6.58%, IBM mit 2.45% und McDonald's mit 2.42% die Spitzenreiter.Die Flopwerte im Dow Jones sind Walmart mit -1.17%, Amazon , das um -3.09% fiel, und Unitedhealth Group mit einem Rückgang von -14.84%.Im S&P 500 führt STERIS mit einem Anstieg von 8.85%, gefolgt von Cisco Systems mit 6.58% und Deere, das um 5.07% zulegte.Die Flopwerte im S&P 500 sind Diamondback Energy mit -3.31%, Molina Healthcare mit -3.47% und Humana, das um -3.63% fiel.