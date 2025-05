Dax legt zu - US-Einzelhandelszahlen kommen gut an

xJUDASx schrieb gestern 18:56

Ich mag ein Newbie in diesem Forum sein (was nicht ganz stimmt, denn ich wohne den Wallstreet-Online-Foren in passiver Form schon seit Jahren bei)... du hingegen scheinst grundsätzlich ein Newbie im Finanzsektor zu sein (ansonsten würdest du nicht den Einstieg in Aktien empfehlen, während gleichzeitig die meisten Grossinvestoren bereits seit Wochen ihr Geld aus dem Markt ziehen und an der Seitenlinie parat halten!). Ich bin übrigens nicht Deutscher und lebe auch nicht in Deutschland... dieses "Depressions-Argument" kannst du also schon mal getrost in der Pfeife rauchen. In meinem Kommentar beschreibe ich lediglich die "Fahrtrichtung", auf welcher sich die Weltwirtschaft und die Welt im Allgemeinen schon seit Jahren befinden... ich wüsste nicht, was mir in 1 Jahr auch nur im Entferntesten daran peinlich sein sollte. Ich komme aber gerne auf das Angebot zurück und du kannst mir dann in 1 Jahr erzählen, ob sich die Welt nun wirklich "normalisiert" und sich unser aller Wohlstand vergrössert hat... da bin ich ja mal sehr gespannt.



Übrigens mein Posting ist nicht agressiv... ich kriege nur bald Zustände, weil mittlerweile jeder "Hobby-Investor" das Gefühl hat, seine Bauchgefühl-Meinung hier kundtun zu müssen, obwohl ihm dafür jegliche logische Argumente fehlen und Realdaten und Indizien sogar klar dagegen sprechen. Ich habe dir in meinem Posting haufenweise Argumente vor die Füsse geknallt warum Gold grundsätzlich weiter steigen sollte (von Rezession bis Politikerversagen), während du hingegen in sämtlichen deiner postings immer nur von "deinem Gefühl" schwafelst, aber nie wirklich etwas stichhaltiges (damit meine ich begründete Argumente, warum Gold längerfristig fallen soll) ablieferst. Was mich daran so nervt, ist diese Selbstgefälligkeit nach dem Motto: "Obwohl die ganzen Facts und Daten eigentlich gegen mich sprechen, hat mein Bauchgefühl immer recht und deshalb muss ich meine Meinung hier unbedingt täglich kundtun und anderen wichtige Tips geben".



Schon bevor Gold die 3000.- erreicht hatte, hast du damals hier deine Prognose verkündet, dass Gold nun wieder fallen werde und diese Fehl-Prognosen mehrten sich dann sogar noch, als Gold bis fast 3'500.- rannte... und stets waren deine Prognosen lediglich mit "deinem Gefühl", nie aber mit Fundamentaldaten untermauert. Warum ich das hier erwähne? Weil du in deinem Kommentar die "Peinlichkeit" ansprichst und ich persönlich denke, dass wenn jemand schon dermassen oft mit seinen "Glaskugel-Prognosen" daneben lag, er sich vielleicht auch einmal Gedanken zu seiner eigenen Peinlichkeit machen sollte... lediglich ein kleiner Tip von mir.



Ich persönlich tippe eher darauf, dass du schlicht und einfach die Goldrallye verpasst hast und aus Frust darüber nun hier von Gold abrätst... kann man machen, muss man aber nicht. Ansonsten nochmals meine Bitte an dich... poste deine Meinung hier, wenn du etwas Fundamentales beizusteurn hast und nicht einfach nur wenn du von Gold "schlecht geträumt" hast. Wir wären dir alle dankbar dafür... Danke.