Persona AI sammelt 27 Millionen USD in überzeichneter Pre-Seed-Finanzierungsrunde ein, um die Zukunft der humanoiden Robotik voranzutreiben

HOUSTON, 15. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Persona AI, ein führendes Unternehmen im Bereich der verkörperten künstlichen Intelligenz, gab heute den Abschluss seiner überzeichneten Pre-Seed-Finanzierungsrunde bekannt, in der es 27 Millionen USD einsammelte. Diese umfangreiche Investition wird die Entwicklung und den Einsatz der humanoiden Roboterplattform von Persona beschleunigen, die für anspruchsvolle Aufgaben im Schiffbau und in der industriellen Fertigung konzipiert ist. Die Roboter von Persona wurden entwickelt, um dem kritischen Arbeitskräftemangel entgegenzuwirken und die Sicherheit am Arbeitsplatz zu erhöhen. Sie werden die Stabilität der Lieferketten in wirtschaftlich wichtigen globalen Branchen unterstützen. Persona AI hat bereits eine Vereinbarung mit HD Hyundai, dem weltweit führenden Unternehmen im Schiffbau, über den Einsatz humanoider Roboter in Werften unterzeichnet, wobei die erste Lieferung innerhalb von 18 Monaten erfolgen soll.

Persona wurde 2024 von den Robotik-Veteranen Nic Radford (Geschäftsführer), Jerry Pratt (technischer Leiter) und Jide Akinyode (Betriebsleiter) gegründet und wird speziell für physisch anspruchsvolle Umgebungen entwickelte humanoide Roboter liefern, die industrielle Präzision mit menschenähnlicher Geschicklichkeit verbinden. Das Geschäftsmodell Robotics-as-a-Service (RaaS) macht große Vorabinvestitionen der Kunden überflüssig.