Huawei stellt KI-Rechenzentrumslösung vor und führt die Branche in eine neue Ära des intelligenten Computings

DUBAI, VAE, 15. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Am 13. Mai 2025 fand der Global Data Center Facility Summit 2025 unter dem Motto „Power the Digital Era Forward" in Dubai statt. Das Gipfeltreffen brachte mehr als 500 führende Vertreter der Branche für intelligente Datenverarbeitung, technische Experten und Partner zusammen, um neue Wachstumschancen und Entwicklungspfade für die Rechenzentrumsbranche im Zeitalter der KI zu erörtern und die KI-Rechenzentrumslösung zu veröffentlichen, die die Branche auf dem Weg in eine neue Ära der intelligenten Datenverarbeitung beschleunigt.

Charles Yang, leitender Vizepräsident von Huawei und Präsident für globales Marketing, Sales and Services, Huawei Digital Power, sagte in seiner Eröffnungsrede, dass das goldene Zeitalter der Computerinfrastruktur angebrochen sei, da KI-Modelle verschiedenen Branchen zugute kämen. Schätzungen zufolge wird die weltweite KI-Gleichstromkapazität bis 2028 mehr als 100 GW betragen, was allein im Bereich der Energieinfrastruktur ein Marktvolumen von über 600 Milliarden US-Dollar generiert.