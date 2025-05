Vorstellung zukunftsweisender KI-Innovationen

Unter dem Leitsatz ‚Enjoy Your AI PC' stellt GIGABYTE seine neueste Generation KI-optimierter Laptops und Desktop-PCs vor. Ausgestattet mit dem GiMATE KI-Agenten ermöglicht die Serie eine natürliche und nahtlose Steuerung der Geräte über LLM-Technologie. Die Modelle AORUS MASTER 18 und 16 liefern High-End-Performance mit beeindruckender Bildqualität auf Mini-LED- und OLED-Panels. Der GIGABYTE AERO X16 als Copilot+ Laptop und der GIGABYTE GAMING A16 bieten hohe Mobilität mit einer Akkulaufzeit von bis zu 14 Stunden in besonders schlanken Gehäusen von nur 16,75 mm bzw. 19,45 mm. Das WINDFORCE INFINITY EX Kühlsystem sorgt für hohe Effizienz und kombiniert starke Kühlleistung mit einem schlanken Design. Ebenfalls vorgestellt wird der AORUS SUPREME 5 ICE, ein vollständig weißer Desktop-PC mit hochwertiger Ausstattung, leistungsstarken Komponenten und einem eleganten Design, das GIGABYTEs Anspruch an Qualität und Ästhetik im KI-Zeitalter unterstreicht.

Im Sinne der Vision ‚Powering Your AI' zeigt GIGABYTE zudem skalierbare Plattformlösungen für professionelle Anwendungen: AI TOP 500 TRX50 und AI TOP 100 Z890 unterstützen Multi-Node-Clustering für anspruchsvolle Rechenanforderungen. Zu den Monitor-Innovationen zählen der FO27Q5P mit 500 Hz Bildwiederholrate, einer der weltweit schnellsten QHD-OLED-Gaming-Monitore, sowie der MO27U2 mit 4K-Auflösung und 240 Hz, einer der ersten OLED-Monitore in diesem Format. Beide verfügen über AI OLED Care zur Panel-Schonung. Zudem präsentiert GIGABYTE neue Mainboards der 800 Serie mit KI optimierter D5 Bionic Corsa Architektur sowie aktuelle Grafikkarten der NVIDIA GeForce RTX 50 und AMD Radeon RX 9000 Serien, die Kreativen und Gamern die nötige Rechenleistung für moderne KI Anwendungen bieten. Ergänzt wird das Portfolio durch Builds der neuen STEALTH ICE Serie, die GIGABYTEs Engagement für ein DIY-freundliches, kabelloses Design mit hoher optischer Qualität unterstreicht.

All diese Entwicklungen münden in ein umfassendes Ökosystem, das moderne Gaming- und KI-Erlebnisse neu definiert. Der Auftakt erfolgt mit dem GIGABYTE LEADING EDGE Event am 19. Mai, auf dem neue Produkte vor der COMPUTEX 2025 vorgestellt werden. Eine Online-Keynote folgt am 21. Mai und bietet tiefere Einblicke in GIGABYTEs Innovationen der kommenden Generation. Weitere Informationen finden Sie unter: https://bit.ly/GIGABYTE_Event_COMPUTEX_2025

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2681408/GIGABYTE_to_Set_the_LEADING_EDGE_at_COMPUTEX_2025_Showcasing_the_Future_of_AI_Innovation.jpg

