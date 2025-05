Verschnaufpause nach Erholungsrally

Der ATX Prime fiel am Donnerstag um 0,82 Prozent auf 2.215,86 Zähler. Weltweit zeigte der Aufschwung an den Aktienmärkten zuletzt Ermüdungserscheinungen. Während sich das europäische Börsenumfeld im Tagesverlauf zunehmend aufhellte, wurden in Wien unter anderem bei den auf Rekordhöhe tendierenden Bankaktien Gewinne mitgenommen.

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag nach einer mehrwöchigen Erholungsrally erstmals eine größere Verschnaufpause eingelegt. Der ATX schloss 0,87 Prozent tiefer auf 4.406,32 Punkten. Vom Jahrestief, das Mitte April infolge des Zoll-Rundumschlags des US-Präsidenten Donald Trump erreicht worden war, hatte sich der Index bis zuletzt um fast 1.000 Punkte erholt. Mittlerweile wird die Luft auf dem höchsten Stand seit rund 17 Jahren jedoch spürbar dünner.

Gemischt ausgefallene Konjunkturdaten aus den USA brachten am Nachmittag kaum neue Impulse. In Wien gaben AT&S, Flughafen Wien und Polytec Einblick in ihre Bücher.

AT&S büßten als Reaktion 3,1 Prozent ein, die Titel waren zuletzt jedoch sehr stark gelaufen. Analyst Daniel Lion von der Erste Group zufolge habe das Quartal "durch die Belebung des Geschäfts und den Verkauf von Medical sicherlich eine Entlastung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung" gebracht. Mit dem angekündigten Start der Massenproduktion in Kulim ab April und der Inbetriebnahme der neuen IC-Substrat-Linie in Leoben sollte sich das Geschäft allmählich weiter verbessern, so der Experte.

Die Flughafen Wien AG ist inzwischen mit einem guten Ergebnis ins Jahr gestartet. Sowohl Umsatz als auch das operative Ergebnis (Ebit) lagen geringfügig über den Konsenserwartungen. Das Passagieraufkommen entwickelte sich ebenfalls positiv. Die Aktie gab bei sehr dünnem Volumen um 0,4 Prozent nach.

Polytec stiegen hingegen um 4,7 Prozent auf 3,15 Euro. Der Autozulieferer hat nach mehreren Verlustquartalen die Rückkehr in die Gewinnzone geschafft. Baader-Analyst Peter Rothenaicher lobte die Umsatzentwicklung sowie die Steigerung der Rentabilität. Er bekräftigte seine Kaufempfehlung und sein Kursziel von 4,0 Euro.

Rosenbauer gewannen 1,5 Prozent auf 41,10 Euro. Die Analysten von Warburg Research haben ihr Kursziel für die Aktien von 45,0 auf 47,0 Euro angehoben. Die zuletzt vorgelegten Erstquartalszahlen hätten die positive Sicht auf ein Investment in die Aktie bestätigt, begründete das Expertenduo Fabio Hölscher und Marc-René Tonn den Schritt./spa/sto/APA/jha