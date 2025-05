CIT Srl beschreitet mit dem Multienterprise Information Network Tower (MINT) von TraceLink einen visionären Weg in der Digitalisierung der Lieferkette

BOSTON, 15. Mai 2025 /PRNewswire/ -- TraceLink, die größte digitale End-to-End-Netzwerkplattform für die intelligente Zusammenfassung der Lieferkette, gab heute bekannt, dass CIT Srl, ein schnell wachsendes Auftragsverpackungsunternehmen (CPO) mit Sitz in der Europäischen Union, sich für den Multienterprise Information Network Tower (MINT) von TraceLink entschieden hat. Angesichts der zunehmenden Digitalisierung in der Pharmabranche – und angetrieben von den ehrgeizigen Zielen, den Umsatz deutlich zu steigern und in die Märkte für Biotechnologie sowie neuartige Therapien zu expandieren – transformiert CIT Srl proaktiv seine Abläufe durch MINT und baut eine vollständig digitalisierte, zukunftssichere und skalierbare Lieferkette auf.

„Als schnell wachsendes CPO sind wir bestrebt, mit der Flexibilität und Transparenz zu arbeiten, welche die nächste Generation von Pharma- und Biotech-Unternehmen verlangt", so Alberto Bartolini, Geschäftsführer von CIT Srl. „MINT bietet uns die Plattform, die wir benötigen, um den Austausch von Geschäftstransaktionen mit jedem Partnersystem zu automatisieren, Abläufe zu rationalisieren und unserer Kundschaft sowie unseren Lieferanten ein höheres Serviceniveau zu bieten – und das alles, ohne den operativen Aufwand zu erhöhen – während wir gleichzeitig unser Umsatzwachstum vorantreiben und die Expansion in neue Märkte ermöglichen."

MINT wurde auf OPUS, der Orchestrierungsplattform für Universallösungen, entwickelt und wird CIT Srl in die Lage versetzen, ein höheres Maß an Zusammenarbeit sowie betrieblicher Effizienz zu erreichen, die Bestandstransparenz und -prognose mit Echtzeitdaten zu verbessern sowie die Vorhersagbarkeit der Einnahmen zu gewährleisten, die ein nachhaltiges Wachstum und die Rentabilität des Unternehmens fördern. Mit MINT wird CIT Srl einige strategische Vorteile erschließen, die den Geschäftserfolg sowie die Ziele der Marktexpansion direkt unterstützen: