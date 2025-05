Minister Rainer für 'Vielfalt in der Landwirtschaft'

BERLIN (dpa-AFX) - Der neue Bundesagrarminister Alois Rainer will Erleichterungen für die Landwirte durchsetzen und den Umbau von Ställen für mehr Tierschutz verlässlich fördern. Die Koalition wolle mit dem Abbau unnötiger Bürokratie für "mehr Beinfreiheit" sorgen, sagte der CSU-Politiker im Bundestag. "Wer Tiere versorgt oder Felder bestellt, braucht Freiräume statt Formulare."

Rainer betonte: "Mir geht es um die Vielfalt auf unseren Tellern und die Vielfalt in der Landwirtschaft." Bürgerinnen und Bürger würden selbst entscheiden, was in den Einkaufskorb und auf den Teller kommt. "Sie sollen sich gut informiert für einen gesunden und ausgewogenen Lebensstil entscheiden können. Und zu einer ausgewogenen Ernährung gehören für mich Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch."

Der Minister sagte, er wolle ein "Förderprogramm für Tierwohlställe" auf den Weg bringen, das langfristige Planungssicherheit schaffe. Wenn die Tierhaltung ins Ausland abwandere, diene das sicherlich nicht dem Tierwohl.

"Bio und konventionell kein Widerspruch"



"Schnellstmöglich" angehen will der Minister die im Koalitionsvertrag von Union und SPD angekündigte Rückkehr von Steuervergünstigungen beim Agrardiesel. Das von der Ampel-Koalition beschlossene Aus dafür hatte heftige Bauernproteste ausgelöst. Generell gelte es, die landwirtschaftliche Produktion zu sichern und gleichzeitig ökologische Ziele zu erreichen. "Wir werden zeigen, dass dies kein Widerspruch ist, genauso wie konventionell und Bio kein Widerspruch ist."

Zur neuen Zuständigkeit des Ministeriums für den Bereich Heimat sagte Rainer, er wolle "die Schere zwischen Stadt und Land schließen". Ländliche Regionen sollten gestärkt und ihre Wirtschaftskraft gefördert werden. Zugleich seien die Städte genauso Heimat. "Es ist wichtig, beides im Auge zu behalten."/sam/DP/jha