Bridge to Life kündigt Abstract-Präsentationen auf dem 2025 International Congress of the International Liver Transplantation Society (ILTS) vom 28. bis 31. Mai 2025 in Singapur an

CHICAGO, 15. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Bridge to Life Ltd., ein führender Anbieter von Lösungen zur Organderhaltung und Perfusionstechnologie, gab heute die Präsentation von neun angenommenen Abstracts, darunter zwei Late-Breaker, auf dem 2025 International Congress of the International Liver Transplantation Society (ILTS) bekannt. Die Konferenz findet vom 28. bis 31. Mai 2025 in Singapur statt.

Zu präsentierende Abstracts:

Late Breaker: Impact of Machine Perfusion on Ischemia-Reperfusion Injury in Liver Transplantation: A Donor Age-Stratified Analysis, Marco Maria Pascale, Francesco Frongillo, Giorgia Selvaggi, Giuseppe Bianco, Anna Caltabellotta, Erida Nure, Salvatore Agnes, Universitätsklinikum Fondazione Agostino Gemelli, Rom, Italien

Late Breaker: Machine Perfusion in Liver Transplantation: A Game Changer for Middle-Volume Centers?, Marco Maria Pascale, Francesco Frongillo, Giorgia Selvaggi, Giuseppe Bianco, Anna Caltabellotta, Erida Nure, Salvatore Agnes, Universitätsklinikum Fondazione Agostino Gemelli, Rom, Italien

Use of HOPE Machine Perfusion for Transplantation in Unusual Scenarios - A Case Report, Alba Bueno, Chris Neophytou, George Clarke, Keith Roberts, Khalid Sharif, Rebeca S. Mateos, Hector Vilca-Melendez, Leberabteilungen, Birmingham Children's Hospital und Queen Elizabeth Hospital, Birmingham, Vereinigtes Königreich

Hypothermic Oxygenated Perfusion (HOPE) in Pediatric Liver Transplantation: Vorläufige Ergebnisse, Ane Andrés, María Velayos, Javier Serradilla Rodríguez, Alba Sánchez-Galán, José Luis Encinas, Paula Burgos, Iñigo Velasco, Jorge Utanda, Esteban Frauca y Francisco Hernandez-Oliveros, Hospital Universitario La Paz, Madrid, Spanien

HOPE for Hepatocellular Carcinoma - Recurrence Analysis in Patients Transplanted with Grafts Submitted to Hypothermic Oxygenated Perfusion, Maria João Amaral, Mariana Duque, Júlio Constantino, Pedro Oliveira, João Simões, Ricardo Martins, António Pinho, Emanuel Furtado, José Guilherme Tralhão, Dulce Diogo, Universitätsklinikum Coimbra, Coimbra, Portugal

The Impact of HOPE on Liver Transplantation for ACLF and ALF: A Promising Perspective, Pedro Pinto, Mariana Lobo, Andreia Matos, Pedro Oliveira, Dulce Diogo, José Tralhão; Universitätsklinikum Coimbra, Coimbra, Portugal