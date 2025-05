Ministerin Hubertz kündigt 'Brechstange' für das Baugesetzbuch an In den ersten 100 Tagen ihrer Amtszeit will die neue Bundesbauministerin Verena Hubertz den "Wohnungsbau-Turbo" anwerfen. Im Bundestag kündigte die SPD-Politikerin einen Gesetzentwurf an, mit dem das Baugesetzbuch um eine "Brechstange" erweitert …