Infineon gains approval of Science Based Targets initiative for ambitious CO2 emission reduction targets (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,63 % und einem Kurs von 33,88 auf Tradegate (15. Mai 2025, 19:09 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um +11,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +26,19 %. Die Marktkapitalisierung von Infineon Technologies bezifferte sich zuletzt auf 44,28 Mrd.. Infineon Technologies zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0300 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,00EUR. Von den letzten 7 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +12,08 %/+23,88 % bedeutet.

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Infineon Technologies Infineon Technologies -1,54 % Aktie 66 Aufrufe heute NickelChrome 12.05.25, 09:25

Munich, Germany (ots) - - Scope 1 and 2 targets meet highest SBTi standard fornear-term reduction goals- Infineon sets ambitious scope 3 target to further reduce emissions along thesupply chain- Active work with over one hundred suppliers to further reduce emissionsInfineon Technologies AG (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) has reached another milestonein its decarbonization efforts: The Science Based Targets initiative (SBTi) hasapproved the company's ambitious greenhouse gas emission reduction targets. Theapproval spans the company's own emissions (scope 1 and 2) as well as emissionsalong the supply chain (scope 3). The scope 1 and 2 goals are in line with theParis Agreement to limit global temperature increase to 1.5° Celsius, meetingthe most ambitious SBTi category for near-term CO2 reduction targets. Inaddition, Infineon has now set itself an official scope 3 target addressing thesupply chain. Collaboration with suppliers is a fundamental part of Infineon'ssustainability strategy; the Infineon procurement team is already activelyworking together with over a hundred suppliers on solutions that reduce CO2emissions."The validation of our decarbonization targets by the Science Based Targetsinitiative is an important milestone in Infineon's sustainability efforts. Itunderscores our commitment to reducing greenhouse gas emissions along our entirevalue chain," said Elke Reichart, member of the Management Board and ChiefDigital and Sustainability Officer at Infineon. "Climate change and itsconsequences remain one of the biggest threats facing society and need ourcontinued action. A dedicated scope 3 target underlines our commitment to drivedecarbonization even further."Specifically, Infineon has made a commitment to SBTi to reduce absolute scope 1and 2 greenhouse gas emissions by 72.5 percent by 2030 compared to the base year2019. Scope 1 and 2 targets refer to the company's direct operations. Moreover,Infineon has now included a scope 3 emission target commitment: 72.5 percent ofits suppliers measured by emissions related to purchased goods and services,capital goods and upstream transportation and distribution will have ascience-based target by 2029.In addition to the certified science-based targets, Infineon remains committedto its 2030 CO2 neutrality goal (scope 1, 2) as formulated by the company in2020. The reduction of CO2 emissions is still a priority for Infineon. Voluntaryabatement of greenhouse gas emissions, energy efficiency measures as well asgreen electricity are key levers for the company to reduce its CO2 footprint.The Science Based Targets initiative (SBTi) is a partnership between the CarbonDisclosure Project (CDP), the United Nations Global Compact, World ResourcesInstitute (WRI) and the World Wide Fund for Nature (WWF). SBTi provides aclearly defined pathway for companies to reduce greenhouse gas emissions.Targets are considered 'science-based' when they are in line with the latestclimate science in order to meet the goals of the Paris Agreement: limitingglobal warming to below 2° Celsius, ideally to below 1.5°C above pre-industriallevels.About InfineonInfineon Technologies AG is a global semiconductor leader in power systems andIoT. Infineon drives decarbonization and digitalization with its products andsolutions. The Company had around 58,060 employees worldwide (end of September2024) and generated revenue of about EUR15 billion in the 2024 fiscal year(ending 30 September). Infineon is listed on the Frankfurt Stock Exchange(ticker symbol: IFX) and in the USA on the OTCQX International over-the-countermarket (ticker symbol: IFNNY).Further information is available at http://www.infineon.comThis press release is available online at http://www.infineon.com/pressFollow us: X (https://twitter.com/Infineon) - Facebook (https://www.facebook.com/Infineon) - LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/infineon-technologies/)Contact:Public / For the Business and Trade Press: INFXX202505-xxxeDiana Kaaserer (Headquarters)+49 89 234 36571mailto:media.relations@infineon.comAgnes Toan (Americas)+1 408 250 1814mailto:agnes.toan@infineon.comLin Zhu (Greater China)+86 21 6101 9199mailto:lin.zhu@infineon.comYasuyuki Kamiseki (Japan)+81 3 4595 7079mailto:yasuyuki.kamiseki@infineon.comInvestor Relations:+49 89 234 26655mailto:investor.relations@infineon.comAdditional content: http://presseportal.de/pm/17888/6035101OTS: Infineon Technologies AGISIN: DE0006231004