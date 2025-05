Seit den heutigen Erzeugerpreisen aus den USA wissen wir, wer die Trump-Zölle bisher bezahlt: es sind die US-Firmen! Noch - denn heute hat der Walmart-Chef klar gemacht, dass ab Ende Mai und dann noch stärker im Juni die Preise angehoben werden. Das bedeutet: bisher waren die Firmen bereit, auf Marge zu verzichten (was sich dann in den Zahlen der US-Firmen zeigen wird) - wohl in der Hoffnung, dass die Zölle bald wieder aufgehoben werden. Aber es wird nicht lange dauern, bis die Zölle an die Konsumenten (mindestens teilweise) weiter gegeben werden. Nach schwachem Beginn die Wall Street heute wieder erholt - man hofft, dass die Fed nach den heutigen Erzeugerpreisen die Zinsen doch wenigstens zwei Mal senken wird. Aber die Aussagen der Fed geben dafür bisher keinen Anhaltspunkt: Fed-Chef Powell warnte heute vor einem länger anhaltend hohen Niveau der Zinsen, weil die Zerstörung von Lieferketten Druck auf die Preise machen werde (..das ist durchaus eine Kritik an Trump)..

Hinweise aus Video:

1. China-USA-Zollstreit: Europa wird zur Deponie für Billigprodukte

2. China: Verkehrswende Paradox – Der Verbrenner muss gefördert werden

Das Video "Inflation, Zinsen: Firmen zahlen Zeche für Trump-Zölle - noch..!" sehen Sie hier..