Albanien könnte vor 2030 beitreten

TIRANA (dpa-AFX) - Das Balkanland Albanien könnte nach Einschätzung von EU-Ratspräsident António Costa noch in diesem Jahrzehnt Mitglied der Europäischen Union werden. "Wenn Albanien weiterhin in gleichem Maße Leistungen erbringt, ist es durchaus möglich, der Europäischen Union vor 2030 beizutreten", sagte Costa bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem albanischen Ministerpräsidenten Edi Rama in Tirana. "Aber es hängt alles davon ab, ob man den gleichen Weg weitergeht oder nicht."

Das Land an der Adria wird seit 2013 von Rama regiert, der sich mit seiner Sozialistischen Partei (PS) bei der Parlamentswahl jüngst eine vierte Amtszeit sicherte. Im Wahlkampf hatte Rama den Bürgerinnen und Bürgern einen EU-Beitritt bis 2030 in Aussicht gestellt.

Seit 2014 ist Albanien offizieller Beitrittskandidat der Europäischen Union, seit 2022 wird verhandelt. Schon seit 2009 gehört das Land der Nato an. Beobachter stellten zuletzt bei der Korruptionsbekämpfung gewisse Fortschritte fest./rdz/DP/he