Rheinmetall - Aktie im Rampenlicht - 15.05.2025

Mit einer Performance von +4,59 % konnte die Rheinmetall Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Rheinmetall einen Gewinn von +104,14 % verbuchen.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,91 % geändert.

Kursgewinne erst im späten Handel haben dem Leitindex Dax am Donnerstag aus der anfänglichen Lethargie geholfen. Am Ende stand für das Börsenbarometer ein Plus von 0,72 Prozent auf 23.695,59 Zähler zu Buche. Das Rekordhoch vom Montag bei 23.912 …

Die heutigen Börsenbewegungen zeichnen ein gemischtes Bild: Während der DAX und MDAX kräftig zulegen, muss der SDAX Verluste hinnehmen. Auch in den USA zeigen die Indizes positive Tendenzen.

Der Nutzfahrzeug- und Bushersteller Iveco Group kündigte am Donnerstag an, den Plan zur Abspaltung oder zum Verkauf seines Verteidigungsgeschäfts voranzutreiben. Einer der Interessanten: Rheinmetall.