Piramal Pharma Limited gibt Ergebnisse für Q4 und GJ2025 bekannt

Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) (Vertragliche Entwicklungs- und Herstellungsorganisation) : – Wachsender Beitrag von Innovationsanstrengungen1: Anstieg von 50 % im GJ24 auf 54 % im GJ25, angetrieben durch die kommerzielle Herstellung von patentgeschützten Molekülen – Robustes Wachstum der Umsätze aus der patentgeschützten kommerziellen Produktion: Anstieg um mehr als 50 % auf 179 Mio. US-Dollar (im Vergleich zu 116 Mio. US-Dollar im GJ24 und 53 Mio. US-Dollar im GJ23) – Die Umsätze aus differenzierten Angeboten stiegen um 28 % im Vergleich zum Vorjahr und trugen zu 49 % der CDMO-Umsätze bei – Gesundes Wachstum im API-Generika-Geschäft – Verbesserung der EBITDA-Marge gegenüber dem Vorjahr dank besserer Beschaffungsstrategien, Kostenoptimierung und Initiativen zur Steigerung der operativen Performance – Beibehaltung unserer erstklassigen Qualitätsbilanz: Erfolgreiche Durchführung von 36 behördlichen Inspektionen und 165 Kundenaudits im GJ25 ohne größere Beanstandungen Complex Hospital Generic (CHG) (Komplexe Generika für Krankenhäuser): – Inhalationsanästhesie (IA): Wichtige GPO-Vertragserneuerungen und Auftragsgewinne zur Unterstützung des IA-Verkaufs in den USA. Erfreuliche Entwicklung auf den RoW-Märkten – Kapazitätserweiterung in Indien abgeschlossen und pünktlich in Betrieb genommen: Marktchancen von ~400 Mio. US-Dollar2 für Sevofluran in den RoW-Märkten – Beibehaltung von Platz eins in den USA bei Sevofluran (44 % Marktanteil2) und bei intrathekalem Baclofen (75 % Marktanteil2) – Zulassung von Neoatricon3 für mehrere Märkte in der EU und in Großbritannien durch unseren Partner BrePco Pharma. Neoatricon ist die einzige vorverdünnte, altersgerechte Formulierung von Dopamin, die für die Behandlung von Kindern und Säuglingen zugelassen ist. – Mäßigung der EBITDA-Margen aufgrund einiger einmaliger Ausgaben und des Kapazitätsausbaus in Indien. Eine Erholung wird jedoch ab dem GJ26 mit der Kommerzialisierung dieser zusätzlichen Kapazitäten erwartet. India Consumer Healthcare (ICH) (Gesundheitsprodukte für Verbraucher Indien) – Das ICH-Geschäft überschritt im Laufe des Jahres den strategischen Umsatzmeilenstein von zehn Milliarden INR – Mit 20 % gegenüber dem Vorjahr wächst Power Brands im GJ25 weiter stark. Power Brands trugen zu 49 % des Gesamtumsatzes von ICH bei. o Ohne i-range, das durch die regulatorische Preiskontrolle beeinträchtigt wurde, betrug das Wachstum bei den Power Brands im GJ25 rund 26 %. – Neue Produkteinführungen: 21 neue Produkte und 31 neue SKUs im GJ25 hinzugefügt – Investitionen in Medien und Werbemaßnahmen: 11 % des ICH-Umsatzes im GJ25. Start unserer neuen Medienkampagne mit Yami Gautam für Little's – E-Commerce-Umsatz stieg im GJ25 um 39 % und trug 21 % zum ICH-Umsatz bei. Präsenz auf mehr als 20 E-Commerce-Plattformen.