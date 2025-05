Euro wenig bewegt zum US-Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich nach seinem kleinen Rücksetzer zur Wochenmitte letztlich nur wenig bewegt. Die Gemeinschaftswährung notierte am Donnerstag im New Yorker Handel bei 1,1176 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1185 (Mittwoch: 1,1214) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8941 (0,8917) Euro.

Konjunkturdaten aus den USA und aus Europa wirkten sich unter dem Strich kaum am Devisenmarkt aus. So war die Industrieproduktion im Euroraum zwar im März unerwartet deutlich gestiegen. Allerdings nahm die Wirtschaft im gemeinsamen Währungsraum zu Jahresbeginn nicht ganz so stark an Fahrt auf wie erwartet.