TCL setzt Zeichen mit internationalem Design-Erfolg im Jahr 2025

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - TCL - eine führende Marke im Bereich der

Unterhaltungselektronik - ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass sie mit 17

angesehenen internationalen Designpreisen ausgezeichnet wurde, darunter iF

Design Award s und Red Dot Product Design Awards , ein Beweis, der die

Führungsrolle des Unternehmens im Bereich des verantwortungsvollen,

menschenzentrierten und hochwertigen Produktdesigns bestätigt.



Diese Anerkennungen decken sowohl Fernseher , mobile Geräte, intelligente

Haushaltsgeräte als auch UX-Design und vernetzte Lifestyle-Produkte ab und

spiegeln das langfristige Engagement von TCL für exzellentes Design,

Nachhaltigkeit und Innovation in seinem gesamten Produktökosystem wider.





iF Design-Auszeichnungen 2025In Anerkennung seines unermüdlichen Engagements für herausragendes Design wurdeTCL 2025 mit mehreren renommierten internationalen Auszeichnungen geehrt. Derzukunftsorientierte Ansatz und die Verpflichtung des Unternehmens zuverantwortungsbewusstem, nutzerorientiertem Design wurden in mehrerenProduktkategorien gewürdigt.Zu den bemerkenswertesten Anerkennungen gehören von den neuen TV-Geräten TCL2025 der C-Serie erhaltenen zwei iF Design Awards in den Kategorien High-EndQD-Mini LED TV-Serie sowie Mainstream TV-Serie , mit denen das erstklassigeDesign und die Innovation in der Displaytechnologie gewürdigt wurden. Die TCLA300 TV-Serie und ihr UX Design wurden beide mit dem iF Design Award 2025ausgezeichnet, was das Engagement von TCL für Industriedesign undBenutzerfreundlichkeit unterstreicht.Darüber hinaus wurde die TCL R290 Tri-Thermal ATW Wärmepumpe mit einem iFDesignAward 2025 für ihren Beitrag zu nachhaltigen und effizienten Wohnlösungenausgezeichnet, und der TCL PlayCube Projektor wurde ebenfalls mit einem iFDesign Award 2025 für sein innovatives, von einem Zauberwürfel inspiriertesDesign und seine außergewöhnliche Leistung geehrt. In der KategorieMobiltelefone wurden das TCL 50 Pro NXTPAPER 5G, sowie zwei Anwendungen für ihrherausragendes UX-Design ausgezeichnet und mit den iF Design Awards 2025 fürherausragenden visuellen Komfort und Benutzeroberflächen-Design geehrt.Red Dot Design Auszeichnungen 2025Um das Engagement von TCL für durchdachtes und verbraucherorientiertesProduktdesign weiter zu unterstreichen, wurden mehrere TCL-Produkte kürzlich mitdem Red Dot Design Award 2025 ausgezeichnet. Zu den ausgezeichneten Produktengehören das TCL 50 Pro NXTPAPER 5G Smartphone, die TCL R290 Tri-Thermal ATW