JPMorgan hebt Renk auf 'Overweight' - Kursziel verdoppelt

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Renk von 35 auf 70 Euro verdoppelt und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Die Umsatzaussichten für den Panzergetriebe-Hersteller seien sehr stark, schrieb Analyst David Perry am Donnerstag. Er geht davon aus, dass Renk bis 2030 um durchschnittlich 18 Prozent pro Jahr wachsen wird. Weiterer Spielraum nach oben sei durch Zukäufe möglich. Seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie hob er bis 2027 deutlich an. Die Verdoppelung des Kursziels resultiere außerdem aus der signifikant gestiegenen Bewertung anderer deutscher Rüstungskonzerne wie Rheinmetall und Hensoldt./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2025 / 20:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2025 / 20:38 / BST