Strider führt eine betrugsbekämpfende Überprüfung von Lebensläufen ein, um Unternehmen vor Bedrohungen durch Staatsakteure und Insider zu schützen

„Westliche Unternehmen riskieren erhebliche finanzielle Verluste, Diebstahl geistigen Eigentums, Datenverstöße und Rufschädigung, wenn sie betrügerische Mitarbeiter einstellen – doch die Risiken sind besonders hoch, wenn sie Personen aus der DVRK einstellen", erklärte Greg Levesque, CEO und Mitbegründer von Strider. „Staatliche Stellen können Unternehmen auf diese Bedrohungen aufmerksam machen, doch häufig müssen Entscheidungsträger selbst herausfinden, wie sie ihre Belegschaft schützen können. Die neue Überprüfungsfunktion von Strider stellt sich dieser Herausforderung und kombiniert modernste intelligente Analysen mit einem kundenorientierten Ansatz, um sensible Positionen zu schützen und die Loyalität der Mitarbeiter zu gewährleisten."

In einer Zeit, in der betrügerische Remote-Mitarbeiter zunehmend ausgefeilte Taktiken anwenden, um Einstellungsbarrieren zu umgehen, automatisiert die intelligenten Lösung von Strider den Prozess der Lebenslaufprüfung und bietet Personal- und Sicherheitsteams eine zuverlässige, skalierbare Möglichkeit, Bewerber ohne übermäßigen manuellen Aufwand zu überprüfen.

Wichtigste Funktionen von Falsified Resume Screening:

Automatisierte Lebenslaufüberprüfung: Mithilfe mehrerer Datensignale – wie E-Mails, Telefonnummern, Beschäftigungshistorien und proprietäre Datensignale – identifiziert Strider versteckte Verbindungen, Unstimmigkeiten und Betrugsindikatoren in Bewerberprofilen.

Proaktive Erkennung von Bedrohungen: Dank der geopolitischen und nachrichtendienstlichen Expertise von Strider wird diese Funktion kontinuierlich aktualisiert, um neuen Bedrohungsmustern und Methoden betrügerischer Akteure immer einen Schritt voraus zu sein.

Flexible Einsatzmöglichkeiten: Kunden können ihre Lebensläufe heute direkt über die Strider-Plattform hochladen und sofort prüfen lassen. Zukünftige Updates werden die Integration mit Bewerberverwaltungssystemen (ATS) und anderen HR-Technologien unterstützen, wodurch konfigurierbare Workflows ermöglicht werden, die auf den Einstellungsprozess jedes Unternehmens zugeschnitten sind.

Der Start von Falsified Resume Screening folgt auf den Strider-Bericht „Inside the Shadow Network: North Korean IT Workers and Their PRC Backers." Dieser Bericht beschreibt detailliert die Taktiken, Techniken und Vorgehensweisen (TTPs), die Akteure aus Nordkorea anwenden, um in westliche Belegschaften einzudringen, sowie die Rolle, die in China ansässige Organisationen bei diesen Operationen Nordkoreas spielen. Der vollständige Bericht kann hier abgerufen werden.

Informationen zu Strider

Strider ist das führende Unternehmen für strategische Informationen, das Organisationen dabei unterstützt, ihre Technologie und Innovation zu sichern und weiterzuentwickeln. Mithilfe modernster KI-Technologie und proprietärer Methoden wandelt Strider öffentlich zugängliche Daten in wichtige Erkenntnisse um. Dank dieser verbesserten Informationen können Unternehmen proaktiv auf Risiken reagieren, die mit staatlich gefördertem Diebstahl geistigen Eigentums, gezielter Abwerbung von Fachkräften und externen Partnern verbunden sind. Strider hat Niederlassungen in 15 Ländern rund um den Globus mit Büros in Salt Lake City, Washington, DC, London und Tokio.

