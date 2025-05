LG PRÄSENTIERT AUF DER 2025 5GAA KONFERENZ SATELLITENGESTÜTZTE LÖSUNG FÜR DAS VERNETZTE AUTO DER NÄCHSTEN GENERATION

Das Unternehmen demonstriert satellitengestützte Sprachkommunikation aus einem fahrenden Fahrzeug und leistet damit Pionierarbeit für die Zukunft der sicheren und vernetzten Mobilität

SEOUL, Südkorea, 16. Mai 2025 /PRNewswire/ -- LG Electronics (LG), ein führender Technologieanbieter im Mobilitätssektor, präsentierte vom 12. bis 15. Mai auf der Konferenz der 5G Automotive Association (5GAA) in Paris, Frankreich, seine innovative Technologie für das Internet der Dinge (Internet of Things) – Non-Terrestrial Networks (IoT-NTN). Der Höhepunkt der Veranstaltung war eine Live-Demonstration in ganz Paris mit einem Fahrzeug, das mit Telematik-Steuergeräten der nächsten Generation auf Basis von IoT-NTN ausgestattet war. Diese Demonstration war die erste ununterbrochene Sprachkommunikation in Gesprächsqualität bei nahtlosem Wechsel zwischen terrestrischen (TN) und nicht-terrestrischen (NTN) Netzwerkumgebungen.