DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Verteidigungsausgaben:

"Bisher waren Großbritannien und Frankreich die führenden Militärnationen in Europa. Doch beide Länder sind hochverschuldet und kaum noch in der Lage aufzurüsten. Daher kommt es jetzt auf Deutschland an. So wie die USA im Zweiten Weltkrieg zum "Arsenal der Demokratie" wurden, ist es nun Aufgabe der Bundesrepublik, das "Arsenal des vereinten Europas" zu werden. Das viele Geld, das in den kommenden Jahren in Rüstungsprojekte und Infrastrukturvorhaben fließen wird, ist nicht verloren. Wenn es klug investiert wird, wird es Wachstum generieren, die Entwicklung neuer Technologien fördern und ambitionierte Start-ups hervorbringen. So kann die deutsche Wirtschaft aus der Stagnation gehoben werden."/DP/jha