MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Ukraine-Treffen in Istanbul:

"Wie soll die Welt mit Russland umgehen? Dessen Führer Wladimir Putin ist jetzt fast so lange an der Macht wie Stalin. Es ist eine Herrschaft der Marke Iwan der Schreckliche Gehofft hatte der Westen insgeheim auf einen Wladimir den Wendigen, der sich mit der Krim und dem Wiederaufstieg zur Großmacht zufriedengibt. Ein Irrtum. Dennoch muss gelten, was Friedrich Merz bekräftigt hat: Deutschland darf nicht in diesen Krieg hineingezogen werden. Russland kann nur geknackt werden, wenn es politisch isoliert und wirtschaftlich ausgetrocknet wird. So wie es geklungen hat, als die Europäer in Kiew versprachen, den ökonomischen Hebel drastisch anzuziehen. Nur gehalten haben sie es nicht. Wenn aber russische Verbündete wie China im Konflikt der Atommächte Indien und Pakistan vermitteln, warum nicht zwischen der Ukraine und Russland? Die Hoffnung auf einen Wladimir den Weisen, der dem Krieg abschwören könnte, ist lange begraben."/DP/jha