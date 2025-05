TCL und MediaMarktSaturn weiten Vertriebspartnerschaft auf Deutschland aus

PARIS, 16. Mai 2025 /PRNewswire/ -- TCL, weltweit führender Anbieter von TV-Geräten im Ultra-Large-Format[1] und die Nummer eins unter den Mini LED-Fernsehern[2], gibt heute die Ausweitung seiner Einzelhandelspartnerschaft in Deutschland mit der MediaMarktSaturn Retail Group, Europas führendem Handelsunternehmen für Consumer Electronics sowie den dazugehörenden Services und Dienstleistungen, bekannt.

Produkte von TCL sind bereits in ausgewählten Ländern bei MediaMarkt erhältlich und werden ab Mai 2025 auch in allen MediaMarkt- und Saturn-Märkten in Deutschland, sowohl stationär als auch online, verfügbar sein.