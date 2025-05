Goldinvest.de Cerro de Pasco Resources strebt Zweitnotierung an der Börse Lima an Cerro de Pasco Resources Inc. (TSXV: CDPR) (OTCMKTS: GPPRF) (FRA: N8HP) strebt eine Zweitnotierung seiner Aktien an der Börse von Lima (Bolsa de Valores de Lima, „BVL“) an. Die zusätzliche Börsennotiz diene dazu, die Präsenz des Unternehmens in Lateinamerika zu erweitern und die Sichtbarkeit bei regionalen Investoren zu erhöhen, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.