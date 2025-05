Warren Buffett verkauft Banken, kauft Bier-Aktie

Warren Buffett verkauft Banken, kauft Bier und Bridgewater setzt auf China.

Ob Bank-Abbau bei Berkshire, China-Rallye bei Bridgewater oder Tech-Rotation bei Citadel und Third Point: Die 13F-Filings für Q1 2025 zeigen klare Trends bei den größten Fonds der Welt.

Berkshire Hathaway verkaufte alle 14,6 Mio. Aktien von Citigroup und reduzierte Bank of America um 48,6 Mio. Aktien (−7 %) sowie Capital One um 300.000 Stück (−4 %). Gekauft wurden u. a. 6 Mio. zusätzliche Aktien von Constellation Brands (Gesamtbestand: 12 Mio.) und 240.000 Domino’s-Aktien. An der Apple-Position mit 300 Mio. Aktien wurde nicht gerüttelt.