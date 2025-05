DAX kann es doch noch

In einem kleineren Zeitfraktal steigt die Chance auf einen Gipfelsturm bei 23.911 Punkten erst über einem Niveau von 23.702 Zählern. Gelingt es auch die bisherige Bestmarke zu knacken, dürfte das nächste Kursziel bei 24.566 Punkten in Angriff genommen werden. Dennoch sollten sich Investoren einer zähen Aufwärtskonsolidierung innerhalb eines engen Aufwärtstrends bewusst sein. Die dynamischen Kursgewinne der letzten Wochen geben nämlich ein derartiges Tempo derzeit nicht mehr her. Auf der Unterseite dürfte erst unterhalb von 23.265 Punkten größere Gefahr für den DAX aufkommen, dies wäre mit potenziellen Abschlägen zurück auf 22.764 und darunter die größere Zielmarke sowie den EMA 50 auf Tagesbasis bei 22.320 Punkten verbunden.

Aktuelle Lage