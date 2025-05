IBM auf dem Sprung

Zoomt man in der IBM-Aktie mehrere Jahre heraus, liegt das letzte markante Verlaufshoch im März 2013 und verläuft bei 206,22 US-Dollar. Schon frühzeitig wurde auf einen potenziellen Ausbruch darüber hingewiesen, im September letzten Jahres war es schließlich so weit und brachte Kursgewinne an das erste Projektionsziel am 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement hervor. Nun macht sich IBM wieder auf den Weg gen Norden und dürfte das nächsthöhere Ziel am 161,8 % Fibo sowie der Kursmarke von 280,21 US-Dollar ins Visier nehmen. Entsprechend dieser Entwicklung könnte über den aktuellen Jahreshochs von 266,45 US-Dollar ein Long-Investment in Erwägung gezogen werden. Ein passender Call-Optionsschein wird gleich im Anschluss vorgestellt. Auf der Unterseite dürften größere Verluste erst unterhalb von 239,35 US-Dollar zutage treten, in diesem Fall müssten noch einmal die Verlaufshochs aus 2013 bei 206,22 US-Dollar als potenzielle Zielzone erwähnt werden.

Trading-Strategie: