Bereit zum Ausbruch

Sollte die Aufwärtsdynamik auch in den kommenden Tagen anhalten und das Niveau von 31,50 Euro auf Tagesbasis verteidigt werden, könnte sich unter dem zunehmenden Kaufdruck über einem Niveau von 32,90 Euro ein neuerliches Kaufsignal in der Deutsche-Telekom-Aktie einstellen, vorläufige Ziele könnten dann bei 33,57 und darüber am etwas stärkeren Widerstandsbereich von 34,60 Euro ausgerufen werden. Nach einem Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau könnte sogar die Bestmarke aus dem Frühjahr um 35,90 Euro in Angriff genommen werden. Eine entsprechende Positionierung auf der Long-Seite käme in diesem Fall sehr gelegen. Unterhalb von 31,15 Euro würden jedoch die Verlustrisiken zunächst auf die Aprilzwischentiefs bei 30,74 Euro erheblich zunehmen, darunter müsste erneut der 200-Tage-Durchschnitt bei 29,88 Euro als Unterstützung aushelfen. Aktuell ergeben sich keine Anhaltspunkte für ein derartiges Szenario.

Trading-Strategie: