Die Vision der Expo 2025 für das Leben im Freien

Auf der Expo 2025, zu der 28 Millionen Besucher vor Ort und 250 Millionen virtuelle Besucher erwartet werden, begeistert der Outdoor-Tech-Innovator Fairland Group das globale Publikum mit Outdoor-Robotik und intelligenten iGarden-Ökosystemen in der zeitlich begrenzten Sonderausstellung des Future Life Village.

HONGKONG, 16. Mai 2025 /PRNewswire/ -- „Bis zum Jahr 2050 werden wir mit 10 Milliarden Robotern zusammenleben", prognostizierte Masayoshi Son. Eine Vision, die auf dem Future Life Pavilion in Osaka zum Ausdruck kam, wo 50 Roboter die verschwimmenden Grenzen zwischen Werkzeugen und Begleitern präsentierten.

Ein reizvolles Leben im Freien, freier als je zuvor

Mit den weltrekordverdächtigen Innovationen unter dem Motto „iGarden Robotics", den von Supersportwagencars inspirierten Rasen- und Poolrobotern und dem VR-Erlebnis bildeten sich lange Schlangen für praktische Vorführungen.

Ihr neuester Rasenmäher, der den Guinness-Weltrekord für die längste Laufzeit eines Roboter-Rasenmähers (Prototyp) hält, arbeitet 30 Stunden pro Ladung, während der Poolreinigungsroboter eine Laufzeit von 40 Stunden hat – genug für einen Monat Poolpflege. Die Besucher staunten über den „VR iGarden", den ein Blogger als „Einblick in eine Outdoor-Utopie" bezeichnete, in dem humanoide Gastgeber die Gäste in energiefreien Gärten mit vier Jahreszeiten willkommen hießen und selbstfahrende Roboter Rasenflächen und Pools pflegten wie Supercars beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans.

Das vollautomatische Pool-Ökosystem von iGarden zog auch Fans aus poolzentrierten Ländern wie Frankreich und den USA an. Das von den spezialisierten Technologiemarken der Fairland Group – Fairland, Aquark und Aquagem – entwickelte AIoT-verbundene System verfügt über Inverter-Wärmepumpen, ein selbstregulierendes Inverter-Wasseraufbereitungssystem und energieeffiziente Inverter-Wasserpumpen; alles synchronisiert mit einem Solarenergiespeichersystem für einen klimaneutralen Betrieb. Ein deutscher Besucher bemerkte: „Das ist die Zukunft der Freizeitgestaltung im Garten."

Eine Zukunft voller Roboter, so nah wie nie zuvor

Von der Zähmung der Natur durch röhrende Maschinen im Jahr 1851 bis zum Tanz mit der Technik in unseren Gärten im Jahr 2025 zeigen die Weltausstellungen eine wunderbare Kehrtwende – Innovation schreit nicht mehr nach Aufmerksamkeit. Sie flüstert Ideen ein und macht das Leben magisch.

iGarden Robotics sorgte für weitere Aufregung, denn die Medien lobten die „Supercar-Ästhetik, die Design-Fans in ihren Bann ziehen könnte". Wer weiß? Ihr zukünftiger Gartenfreund lädt vielleicht schon irgendwo in einem Labor! Das iGarden VR-Erlebnis nähert sich dem Ende und eine Botschaft bleibt haften: Die technische Revolution im Outdoor-Bereich wird nicht erst in 30 Jahren stattfinden, sondern bereits auf der Expo 2025.

Verpassen Sie nicht das nächste Spotlight von iGarden Robotics bei den legendären 24 Stunden von Le Mans im Juni!

