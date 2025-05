Nordic Bioscience bringt neuen Endotrophin-Test auf den Markt

HERLEV, Dänemark, 16. Mai 2025 /PRNewswire/ -- Nordic Bioscience stellt nordicEndotrophin vor, einen vollautomatischen Hochpräzisionstest, der selektiv das intakte 77-Aminosäuren-Endotrophin-Signalhormon quantifiziert - qualifiziert im CAP/CLIA-zertifizierten Labor von Nordic Bioscience. In Verbindung mit der bestehenden Produktlinie des Unternehmens hat der Biomarker-Assay seinen prognostischen Nutzen in Fibrose- und Krebsstudien bewiesen 1 .

Endotrophin wurde erstmals 2012 als ein von Kollagen abgeleitetes Hormon identifiziert, das aus Typ-VI-Kollagen freigesetzt wird. Typ-VI-Kollagen trägt zur Fibroblastenaktivierung und zur Fibrose in verschiedenen Organen bei - entzündliche Prozesse, die für etwa 40 Prozent der Todesfälle in westlichen Ländern verantwortlich sind2. Adipositas verschlimmert diese Situation durch die Aktivierung von Fibroblasten in Leber, Niere und Herz. Bei einer Reihe von chronischen Krankheiten ist das Sterberisiko von Patienten mit einem zweifachen Anstieg der zirkulierenden Endotrophinwerte um 100 % erhöht1,2. Die Quantifizierung von Endotrophin ermöglicht es den Forschern, die Wundheilung und das Fortschreiten der Fibrose mit den Ergebnissen für den Patienten in Verbindung zu bringen und so Ansätze der Präzisionsmedizin zu unterstützen, die dieses gefährliche Hormon pharmakodynamisch modulieren.

Während PRO-C6, der erste tragbare ELISA-Test von Nordic Bioscience, die Bildung des Gesamtpools von Typ-VI-Kollagen (a3-Kette mit 12 Von-Willebrand-Bindungsdomänen) misst, einem Kollagen, das für die Bindung von Blutplättchen verantwortlich ist, die die Aktivierung von Fibroblasten und die Heilung bewirken, misst nordicEndotrophin speziell das intakte 77-Aminosäuren-Hormon. Diese Spezifität bedeutet eine zusätzliche Risikostratifizierung und einen prognostischen Wert, der die auf Fibrose beruhenden pharmakodynamischen Erkenntnisse von PRO-C6 ergänzt1.

