Gold Road startet durch - Schnellstes Goldminen-Revival Arizonas

Produktionsziel 20.000 Unzen

In kürzester Zeit und zu äußerst geringen Anlaufkosten soll die Goldmine Gold Roads in Arizona, wieder in Betrieb gehen. Bei Goldpreisen von über 3.000 USD eine potenziell sehr lukrative Angelegenheit

Günstige Produktion mit großem Potenzial Begleiten Sie uns beim Blick hinter die Kulissen von Gold Roads spannendem Neustart einer historischen Goldmine in Arizona. Mit einer Anfangsinvestition von gerade einmal 2 Millionen US-Dollar und einem Produktionsziel von 20.000 Unzen Gold pro Jahr ist die private Goldgesellschaft auf dem besten Weg, eine der profitabelsten Goldminen Nordamerikas in Betrieb zu nehmen. Jeremy Gray, CEO von Gold Road, erklärt, wie das Unternehmen mit einer kosteneffizienten Strategie punkten will – darunter der Zugang zu wertvollem Abraum und der Einsatz bewährter Technologien. Der schnelle Wiederanlauf, niedrige AISC („All-in Sustaining Costs“) und attraktive Margen machen dieses Projekt seiner Aussage nach besonders interessant – vor allem in einem Umfeld steigender Goldpreise. Mit einem strategischen Wachstumsplan und einem angestrebten monatlichen Bruttogewinn von bis zu 1,5 Millionen US-Dollar ist Gold Road bestens für langfristigen Erfolg aufgestellt. Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, mehr über dieses dynamische Projekt zu erfahren!



https://www.youtube.com/watch?v=JAakLsEuZeI

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.