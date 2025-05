JPMORGAN stuft NATIONAL GRID auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat National Grid nach einer Veranstaltung des Netzbetreibers zum Thema elektrische Energieübertragung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1225 Pence belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. An den Finanzzielen der Briten habe sich nichts geändert, schrieb Pavan Mahbubani in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Doch er fühle sich in seiner Meinung bestärkt, dass Natinal Grid gut positioniert sei, um seine ehrgeizigen Investitionspläne umzusetzen und gleichzeitig Werte für die Aktionäre zu schaffen./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2025 / 22:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,28 % und einem Kurs von 12,60EUR auf Tradegate (15. Mai 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.