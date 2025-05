Inspiration Energy Corp. beauftragt Plutus Invest & Consulting GmbH mit Marketing- und Investor-Awareness-Dienstleistungen in Europa

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird Plutus – vertreten durch seinen Beauftragten Marco Messina – ab dem 15. Mai 2025 für einen Zeitraum von 12 Monaten bis zum 14. Mai 2026 strategische Dienstleistungen in den Bereichen Werbung, Öffentlichkeitsarbeit und Investorenkommunikation für das Unternehmen erbringen. Das Ziel dieser Dienstleistungen wird darin bestehen, die Sichtbarkeit und das Engagement von Inspiration auf den europäischen Märkten zu erhöhen.

Geschäftssitz von Plutus ist in der Buchtstr. 13, 28195 Bremen, Deutschland; die Firma kann per E-Mail an contact@plutuinves.de oder telefonisch unter +49-421-1754-0174 kontaktiert werden.

Inspiration hat sich bereit erklärt, Plutus ein Honorar von bis zu 250.000 € zu zahlen, das sich nach dem Umfang der während der Vertragslaufzeit erbrachten Dienstleistungen richtet. Der Vertrag enthält Bestimmungen für Honoraranpassungen und gegebenenfalls eine vorzeitige Kündigung des Vertrags.

Plutus (einschließlich seiner Direktoren und leitenden Angestellten) steht in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen. Nach bestem Wissen des Unternehmens besitzen weder Plutus noch mit ihm verbundene Parteien Wertpapiere von Inspiration Energy Corp. oder haben das Recht, solche zu erwerben. Das Unternehmen wird keine Wertpapiere an Plutus als Gegenleistung für die Erbringung von Dienstleistungen begeben.

„Wir freuen uns, mit Plutus Invest & Consulting GmbH zusammenzuarbeiten, um die Präsenz von Inspiration in der europäischen Investment-Community auszubauen“, so Charles Desjardins, President von Inspiration Energy Corp. „Die Expertise der Firma im Bereich strategische Kommunikation und Kontaktaufnahme mit Investoren wird uns dabei unterstützen, im Zuge der Förderung unserer Wachstumspläne – insbesondere bei unserem Vorzeige-Gold-Kupfer-Projekt in Saskatchewan, das direkt neben und auf dem Trend der jüngsten Entdeckung von Ramp Metals Corp. (Projekt Rottenstone) liegt – den Bekanntheitsgrad zu erhöhen, unsere Marke zu stärken und mit einer breiteren Basis von Investoren in Kontakt zu treten.“