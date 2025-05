Aktien Asien-Pazifik Nikkei stagniert nach Daten - Verluste in China De wichtigsten asiatischen Börsen haben am Freitag keine gemeinsame Richtung gefunden. Einer Kursstagnation in Tokio und Gewinnen in Sydney standen Verluste an den chinesischen Handelsplätzen gegenüber. Der japanische Leitindex Nikkei 225 ging …