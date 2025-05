ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe / Vorsichtiger Optimismus am Bau: ...

Vorsichtiger Optimismus am Bau: Regierung muss Tempo machen Berlin (ots) - Die heute vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Zahlen für die Baugenehmigungen im März 2025 kommentiert Felix Pakleppa, Hauptgeschäftsführer Zentralverband Deutsches Baugewerbe:

"Im März wurden rund 19.500 Wohnungen genehmigt - ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um knapp 1.100 (plus 5.8 Prozent). Auch im Quartalsvergleich fällt die Bilanz moderat positiv aus: In den ersten drei Monaten des Jahres summieren sich die Genehmigungen auf rund 55.400 Wohnungen (plus 3,4 Prozent), was auf eine leichte Stabilisierung hindeutet.