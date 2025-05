Halbe Billion aus Katar: US-Aktien stehen jetzt im Visier des Wüstenstaats!

Der katarische Staatsfonds Qatar Investment Authority (QIA) plant, in den kommenden zehn Jahren bis zu 500 Milliarden US-Dollar in den USA zu investieren – eine Summe, die nahezu dem derzeitigen Gesamtvermögen des Fonds entspricht. Dies kündigte der neue CEO Mohammed Al Sowaidi in einem Bloomberg-Interview in Doha an. Ziel sei es, die starke Position Katars in den USA weiter auszubauen und gezielt in strategisch wichtige Sektoren wie Künstliche Intelligenz, Rechenzentren, Gesundheitswesen und Infrastruktur zu investieren.

Die Investitionsoffensive ist Teil eines 1,2 Billionen US-Dollar schweren Wirtschaftsversprechens Katars, das im Zuge des Besuchs von US-Präsident Donald Trump in der Golfregion gemacht wurde. Al Sowaidi betont, dass Katar seine weltweiten Engagements nicht zurückfahren werde – vielmehr sehe man in der aktuellen US-Politik ein attraktives Umfeld für langfristiges Kapital.